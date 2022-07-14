Путин подписал закон об обеспечении проведения операций ВС РФ за рубежом

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Владимир Путин подписал закон о праве правительства РФ вводить специальные меры в сфере экономики для обеспечения проведения ВС РФ контртеррористических и других операций за пределами России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает предоставление кабмину возможности временного расконсервирования мобилизационных мощностей и объектов и разбронирования материальных ценностей государственного резерва. При этом юрлица не смогут отказываться от заключения ряда контрактов.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецмеры будут введены, когда правительство сочтет данный шаг целесообразным.

"Это же предписывается правительству. Соответственно, по мере того, как правительство считает целесообразным, оно обладает правом их применять", – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

При этом он опроверг предположение о том, что данные функции отчасти дублируют полномочия главы государства, в том числе отраженные в законе о военном положении.

Проект об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны был внесен в Госдуму правительством России в конце июня.

В документе, опубликованном в базе данных ГД, отмечалось, что в связи с проведением спецоперации на Украине в РФ возникла краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники, а также обеспечении материально-техническими средствами.