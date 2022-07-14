Путин приравнял к госизмене переход к противнику в ходе военного конфликта с участием РФ

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Владимир Путин подписал закон, приравнивающий к государственной измене переход на сторону противника в период вооруженных действий с участием России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом предусмотрено дополнение статьи 275 УК РФ о госизмене новым составом преступления. За данное деяние ждет наказание в виде заключения под стражу сроком от 12 до 20 лет, а также штраф до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период до трех лет либо без такового, но с ограничением свободы на срок до двух лет.

Кроме того, за участие граждан РФ в военных действиях против интересов России за рубежом предусмотрено лишение свободы сроком до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

За публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России, вводится штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей или от 2 до 4 лет колонии. Если призывы осуществляла группа или в них присутствовала угроза насилия, срок лишения свободы составит от 5 до 7 лет со штрафом от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей.

До 8 лет колонии и штраф до 1 миллиона рублей грозит за сотрудничество россиян с зарубежными спецслужбами.

Ранее соответствующий закон приняла Госдума в третьем чтении.