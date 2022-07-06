Дума приравняла к госизмене переход к противнику в ходе военного конфликта с участием РФ

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому переход на сторону противника в период вооруженных действий с участием России приравнивается к государственной измене, сообщает ТАСС.
Таким образом, статью 275 Уголовного кодекса РФ о госизмене дополнят новым составом преступления. За такое деяние предусмотрено наказание в виде заключения под стражу сроком от 12 до 20 лет, а также штраф до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период до трех лет либо без такового, но с ограничением свободы на срок до двух лет.
Ранее Генпрокуратура РФ предупредила об ответственности за помощь другим странам, если это вредит безопасности России. За совершение данного преступления предусмотрено до 20 лет лишения свободы.
В ведомстве подчеркнули, что ВС России проводят спецоперацию по защите ДНР и ЛНР и необходимо учитывать, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ.
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