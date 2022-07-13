Суд в Москве арестовал россиянина за госизмену

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Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ по делу о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

"В отношении Тимофеева В. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

За данное преступление россиянину грозит от 12 до 20 лет тюрьмы. Информации о том, что именно вменяется мужчине, в настоящий момент нет.

Ранее сообщалось, что советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод госизмены. По версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД Германии.

По данным ФСБ, переданная информация могла быть использована для изучения действий российских военных в Сирии. Согласно обвинению, за эти данные Воронин заплатил Сафронову 248 долларов.

