ГД приняла в I чтении законопроект об обеспечении проведения операций ВС РФ за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла в первом чтении проект закона об обеспечении проведения российскими военными контртеррористических операций в других странах.

Из документа следует, что для обеспечения проведения операций за границей правительство сможет вводить специальные меры в экономической сфере.

Кроме того, законопроект предусматривает увеличение или уменьшение объема товаров и услуг в рамках заключенных контрактов с государственными заказчиками, среди которых министерство обороны, министерство чрезвычайных ситуаций, Росгвардия и ФСБ. При этом разрешено менять цены контракта, учитывая законодательство и ключевые показатели гособоронзаказа.

Также, согласно проекту, при введении спецмер кабмин может устанавливать схему и условия привлечения к работе сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздники, а также предоставлять ежегодные оплачиваемые отпуска.

Проект об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны был внесен в Госдуму правительством России в конце июня.

В документе, опубликованном в базе данных ГД, отмечалось, что в связи с проведением спецоперации на Украине в РФ возникла краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники, а также обеспечении материально-техническими средствами.

