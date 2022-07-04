Войска, участвовавшие в освобождении ЛНР, должны отдохнуть – Путин

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Военные подразделения, принимавшие участие в освобождении территории ЛНР, должны восстановить свои силы, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть", – сказал президент России на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

По словам Путина, задействованным в операции войскам нужна передышка для наращивания своих боевых возможностей.

Ранее Владимир Путин заявил, что все военнослужащие, отличившиеся в боях за освобождение территории Луганской Народной Республики от ВСУ, будут представлены к государственным наградам. Также президент поздравил с освобождением республики российских военных и бойцов Народной милиции ЛНР, отметив, что они в полной мере заслуживают признания и почета.

3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики. По его словам, под контроль российских военных перешел Лисичанск и прилегающие к нему населенные пункты, в том числе Малорязанцево, Белогоровка и другие.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

