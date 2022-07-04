Путин пообещал наградить всех военнослужащих, отличившихся в боях в ЛНР

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Владимир Путин заявил, что все военнослужащие, отличившиеся в боях за освобождение территории Луганской Народной Республики от ВСУ, будут представлены к государственным наградам. Об этом сообщает ТАСС.

"Прошу вас представить к госнаградам всех военнослужащих, которые отличились в ходе этих боевых действий", – сказал президент России, обращаясь к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу.

Путин отметил, что ежедневные доклады о ходе боевых действий на Украине свидетельствуют о том, что в рядах Вооруженных сил РФ служит большое количество смелых, профессиональных и "по-хорошему дерзких воинов".

"И они все должны быть отмечены соответствующими государственными наградами", – подчеркнул Путин.

Также президент поздравил с освобождением республики российских военных и бойцов Народной милиции ЛНР, отметив, что они в полной мере заслуживают признания и почета.

"Я также знаю, что они действовали активно, грамотно, проявляя мужество и героизм в самом прямом смысле этого слова, проявляли героизм при освобождении своей родной земли", – добавил Путин.

3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики. По его словам, под контроль российских военных перешел Лисичанск и прилегающие к нему населенные пункты, в том числе Малорязанцево, Белогоровка и другие.

По данным Минобороны РФ, командование украинской армии потеряло управление отступающими из ЛНР войсками. В военном ведомстве отметили, что командование ВСУ утратило контроль над подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад, а также 118-й бригады территориальной обороны.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

