Силам ВСУ не дадут отвоевать территории ЛНР – Пасечник

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Силы ВСУ могут попытаться отвоевать территории Луганской Народной Республики после взятия союзными силами Лисичанска, однако им не дадут этого сделать. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".

"По поводу безопасности и предпринимаемых шагов со стороны ВС Украины, нацбатов, которые, наверное, будут пытаться отвоевать территории, я хочу заявить вполне ответственно и однозначно, что никто территории, на которые мы зашли, никому уже не отдаст", – подчеркнул он.

Пасечник добавил, что у союзных сил есть силы и средства, чтобы этого не допустить.

Ранее помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир "Ахмата" Апты Алаудинов сообщил, что подразделения спецназа и Народная милиция ЛНР зашли в центр Лисичанска. Шла зачистка города от националистов, освобождались мирные жители, которым не дали покинуть населенный пункт.

Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

