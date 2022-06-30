Кабмин внес в ГД проект об обеспечении проведения ВС РФ операций за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны.
В документе, опубликованном в базе данных ГД, отмечается, что в связи с проведением спецоперации на Украине возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники, а также обеспечении материально-техническими средствами.
Добавляется, что для этого необходимо сосредоточить усилия в отдельных отраслях экономики, дозагрузить производственные мощности оборонно-промышленного комплекса, включая мобилизационные, и организовать ресурсное обеспечение поставок в рамках госзаказа.
Таким образом, кабмин получит полномочия для введения специальных мер в сфере экономики, в том числе регулирования трудовых отношений в отдельных организациях. В частности, это затрагивает работу сверхурочно, ночью, в выходные и нерабочие праздничные дни.
Кроме того, согласно документу, юридические лица не смогут отказываться от заключения контрактов.
Ранее Владимир Путин заявил, что РФ будет стремиться к формированию более демократического и справедливого мира с сохранением гарантий прав всех народов и культурно-цивилизованного многообразия. По его словам, сейчас активно формируется многополярная система отношений.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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