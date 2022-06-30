Путин заявил, что РФ будет стремиться к формированию более демократического мира

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Россия будет стремиться к формированию более демократического и справедливого мира с сохранением гарантий прав всех народов и культурно-цивилизованного многообразия. Об этом заявил Владимир Путин на Х Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, сейчас активно формируется многополярная система международных отношений. Путин добавил, что этот процесс необратим, он носит объективный характер.

Российский лидер подчеркнул, что в многополярном мире XXI века нет места неравноправию и дискриминации государств.

"Поэтому наша страна выступает за реализацию на практике основополагающего международно-правового принципа суверенного равенства государств и права каждого на собственную модель развития", – отметил Путин.

Президент России выразил мнение, что некоторые страны не готовы смириться с утратой доминирования на мировой арене, поэтому стремятся сохранить несправедливую однополярную модель.

"Под видом так называемого порядка, основанного на правилах, и иных сомнительных концепций пытаются контролировать и по своему усмотрению направлять глобальные процессы, ведут курс на создание закрытых блоков и коалиций, принимающих решения, выгодные только одной стране – Соединенным Штатам Америки", – сказал Путин.

Он добавил, что права других участников международных отношений игнорируются, а принцип неделимости безопасности трактуется избирательно. Путин отметил, что Москва развивает многополярные отношения со всеми, кто в этом заинтересован, придает значение сотрудничеству в ООН, G20, БРИКС и других союзах.

Кроме того, Россия открыта к диалогу по обеспечению стратегической безопасности и сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, пояснил президент. Он добавил, что Москва нацелена на объединение усилий по вопросам климата, борьбы с голодом, обеспечения стабильности продовольственных и энергетических рынков.

Ранее Путин заявил, что проведение спецоперации на Украине является решением суверенной страны, которое основано на праве отстаивать свою безопасность. По его словам, спецоперация направлена на защиту граждан РФ и жителей Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны Киева на протяжении восьми лет.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

