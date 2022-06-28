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Общество

15:29

Госдума приняла закон об индексации пенсий военных на 10%

обществоэкономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла закон об индексации пенсий военных на 10% с 1 июня.

"Законопроектом вносятся важные и принципиальные изменения в действующее законодательство. <....> В целях исполнения поручения президента Российской Федерации предлагается проиндексировать размер военной пенсии с 1 июня 2022 года на 10%", – заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

Он уточнил, что после того, как закон начнет действовать, военные пенсионеры получат перерасчет, как и все находящиеся на пенсии, которым выплата уже была проиндексирована.

Также, согласно закону, расширяется список выгодоприобретателей по обязательному госстрахованию в случае гибели военного при исполнении своего долга.

"Перечень дополняется лицами, признанными фактически воспитывавшими и содержавшими застрахованных лиц в течение не менее 5 лет до достижения ими совершеннолетия", – уточнил Картаполов.

Из документа следует, что теперь существуют некоторые особенности прохождения военной службы для тех, кто признан не годным или ограниченно годным по состоянию здоровья и награжден госнаградами, а также является ветераном боевых действий.

Отмечается, что вышеперечисленные категории граждан могут продолжить служить на отдельных должностях. При этом они вправе в любое время уволиться с военной службы по состоянию здоровья.

Ранее в кабмине РФ сообщили, что женщины-военнослужащие начнут получать первые выплаты повышенных пособий по уходу за детьми с августа 2022 года.

До этого Владимир Путин заявил, что поддержка военнослужащих-женщин должна быть увеличена вдвое, до уровня чуть больше 31 тысячи рублей.

Глава государства поручил правительству с 1 июля реализовать это предложение и держать его на контроле.

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