Песков назвал неправомерными утверждения о дефолте в РФ

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Утверждения о дефолте в России неправомерны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, необходимый платеж в валюте был произведен еще в мае.
"Тот факт, что эти средства были удержаны и не доведены до получателей, – уже не наши проблемы. То есть в данном случае здесь никаких оснований называть эту ситуацию дефолтом нет", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
По его словам, любые попытки Запада использовать замороженные резервы России будут незаконными и фактически станут воровством этих средств. Песков заключил, что в Кремле не согласны с утверждениями о наступлении в РФ дефолта по валютным долговым обязательствам.
Ранее заявление о наступлении дефолта в России также раскритиковал зампредседателя Совфеда Константин Косачев, отметив, что сложившаяся ситуация является следствием умышленных действий отдельных сторон и не связана с неплатежеспособностью РФ. Сенатор также отметил, что происходящее дискредитирует как надежного партнера не столько Россию, сколько ее контрагентов.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что заявления о том, что в России произошел дефолт, являются ложью. По его словам, Запад сам заморозил принадлежащие РФ средства в своих банках.
Накануне агентство Bloomberg заявило, что в ночь с 26 на 27 июня в России наступит дефолт. В это время истекает период для выплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям. Издание отмечало, что это будет первый дефолт России по внешнему долгу с 1918 года.
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