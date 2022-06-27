Экономист заявил, что дефолт для России не будет иметь значения

Фото: depositphotos/mars58

Возможный факт дефолта по суверенным еврооблигациям для России уже не имеет никакого значения. Такое мнение высказал РИА Новости главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин.

Он отметил, что с точки зрения Запада Россия уже в дефолте. По словам эксперта, дальнейшие дефолты для этого определения не имеют значения.

"Равно как для нас не имеет значения сам факт дефолта, это только проблема корпораций, которым западные банки не лонгируют кредиты", – добавил эксперт.

Ранее Bloomberg заявлял, что Россия находится в нескольких часах от дефолта. В ночь с 26 на 27 июня истекает период для выплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям. Агентство отметило, что официального заявления не будет, но РФ уже оспаривает неисполнение обязательств.

По данным издания, это будет первый дефолт России по внешнему долгу с 1918 года. В то время пришедшие к власти большевики отказались выплачивать долги страны.

До этого Bloomberg сообщал, что американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств РФ. По информации агентства, такое решение было принято после указания Минфина США приостановить операции в данной сфере.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

