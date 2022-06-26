РФ находится в нескольких часах от дефолта – СМИ

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Россия находится в нескольких часах от дефолта. В ночь с 26 на 27 июня истекает период для выплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям, сообщает Bloomberg.
Агентство отметило, что официального заявления не будет, но РФ уже оспаривает неисполнение обязательств.
"Но если инвесторы не получат деньги к крайнему сроку, то в понедельник утром произойдет "событие дефолта", – говорится в сообщении.
По данным издания, это будет первый дефолт России по внешнему долгу с 1918 года. В то время пришедшие к власти большевики отказались выплачивать долги страны.
Ранее Bloomberg сообщал, что американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств РФ. По информации агентства, такое решение было принято после указания Минфина США приостановить операции в данной сфере.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Запад подталкивает РФ к рукотворному дефолту, но оснований для него нет – Песков
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