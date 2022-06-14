Два американских банка приостановили операции по госдолгу РФ – СМИ

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Американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств РФ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации агентства, такое решение было принято после указания минфина США приостановить операции в данной сфере. Как отмечают источники, еще в текущем месяце эти банки проводили операции по обслуживанию госдолга РФ.
Ранее сообщалось, что Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк отключат от SWIFT 14 июня. Кроме того, Евросоюз ввел ограничения против четырех белорусских банков.
До этого Евросоюз официально опубликовал шестой пакет санкций против России. Ограничения вступили в силу 4 июня. ЕС ввел ограничения против национального расчетного депозитария РФ, который используется в операциях по госдолгу.
25 мая Минфин США объявил, что Вашингтон не будет продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга.
Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва готова расплачиваться с держателями бумаг как в рублях, так и по другим удобным для них схемам. По его словам, новая система оплаты за газ показала свою эффективность, поэтому может быть распространена и на выплаты по внешнему долгу.
Министр финансов РФ Антон Силуанов, в свою очередь, подчеркнул, что Россия не собирается объявлять дефолт по долгу и сможет заплатить в рублях в случае закрытия западных структур.
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