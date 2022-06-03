Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ отключат от SWIFT 14 июня

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Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк отключат от SWIFT 14 июня. Об этом говорится в "Официальном журнале ЕС".

Кроме того, Евросоюз ввел ограничения против четырех белорусских банков. Для Белинвестбанка они начнут действовать 14 июня, а для Белагропромбанка, "Дабрабыт" и "Банка развития" санкции вступят в силу с 20 марта.

"Запрещается предоставлять специализированные услуги по передаче финансовых сообщений, которые используются для обмена финансовыми данными, юридическим лицам, организациям или органам, перечисленным в приложении V, или любым юридическим лицам, организациям или органам, учрежденным в Белоруссии, чьи права собственности прямо или косвенно принадлежат более чем на 50% юридическому лицу, указанному в приложении V", – говорится в одном из пунктов документа.

Санкционный список российских финансовых учреждений теперь насчитывает 10 позиций.

Ранее Евросоюз официально опубликовал шестой пакет санкций против России. Ограничения вступают в силу 4 июня. В документ попали супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка, его сын Николай и дочь Елизавета, а также основатель "Яндекса" Аркадий Воложа. ЕС ввел ограничения против национального расчетного депозитария РФ, который используется в операциях по госдолгу.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

