Аналитик назвал главных пострадавших в случае "квазидефолта" в РФ

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Если объявят дефолт РФ, то лишь по политическим причинам, пояснил агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

По словам эксперта, средства на выплату по внешнему долгу у России есть. Кроме того, сам размер долга незначителен в сравнении с частью резервов, избежавшей заморозки на Западе.

В свою очередь, кредиторы после дефолта будут вынуждены вести переговоры о реструктуризации задолженностей. Как правило, шанс получить все 100% "тела долга" невелик.

Ранее Силуанов заявил, что на поддержку российской экономики в условиях санкций было выделено в общей сложности восемь триллионов рублей. Еще 600 миллиардов рублей было направлено на пенсионное обеспечение, в следующем году на эти цели выделят триллион рублей.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, несмотря на международную ситуацию, Россия смогла обеспечить стабильность своей экономики и сбалансированность рубля. Глава кабмина отметил, что власти активно занимаются созданием новых производственных и логистических цепочек, формируют условия для реализации перспективных проектов.

