РФ обеспечила стабильность экономики, несмотря на санкции – Мишустин

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Россия обеспечила стабильность экономики и сбалансированность рубля, несмотря на развязанную санкционную войну, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Активно занимаемся созданием новых производственных, логистических цепочек, формируем соответствующие условия для реализации перспективных проектов", – сказал Мишустин на встрече с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

По словам министра, РФ рассматривает расширение экономического сотрудничества с Казахстаном.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не покинет глобальную экономическую арену. По его словам, страны Запада не смогут удалить всех неугодных из мировой политики и экономики, а также спорта, все больше стран в мире намерены проводить независимую экономическую политику.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

