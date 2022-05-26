Россия не уйдет с глобальной экономической арены – Путин

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что Россия не покинет глобальную экономическую арену.
"Если мы сами себя какой-то стеной не будем отделять, то никто такую страну, как Россия, отделить не сможет", – сообщил он на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Российский лидер добавил, что страны Запада не смогут удалить всех неугодных из мировой политики и экономики, а также спорта. Все больше стран в мире намерены проводить независимую экономическую политику, подчеркнул Путин.
Он также добавил, что нарушение международных правил и воровство чужих активов не приведет к хорошему тех, кто принимает такие решения.
Глава государства отметил, что страны, которые ввели антироссийские санкции, вредят сами себе. По его словам, в развитых экономиках такой инфляции не было 40 лет. Кроме того, наблюдается рост безработицы, усиление глобальных кризисов.
При этом для России санкции стали причиной некоторых сложностей, одновременно сделав ее сильнее, страна предприняла необходимые шаги по ключевым направлениям, обеспечивающим суверенитет.
"Но тем не менее все удается настроить, все удается выстроить по-новому – не без потерь на определенном этапе", – добавил президент.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что коллективный Запад готов на все, чтобы не дать России жить так, как она хочет. Он подчеркнул, что Россию невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни дипломатически, ни информационно.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин заявил, что российская экономика достойно справляется с санкциями
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