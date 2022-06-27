Джабаров назвал ложью заявления, что в РФ произошел дефолт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заявления о том, что в России произошел дефолт, являются ложью, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в своем телеграм-канале.

По его словам, Запад сам заморозил принадлежащие РФ средства в своих банках.

"Американское агентство Bloomberg утверждает, что в России в ночь на понедельник произошел дефолт – впервые с 1918 года. В западных банках заморозили (а по сути, украли) огромные деньги, принадлежащие нашей стране. Не проводят никаких платежей и цинично заявляют, что Россия не может погасить свои обязательства. Вот наглецы! Других слов нет!" – написал Джабаров.

Главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин ранее сообщил, что возможный факт дефолта по суверенным еврооблигациям для России уже не имеет никакого значения. Он отметил, что с точки зрения Запада Россия уже в дефолте. По словам эксперта, дальнейшие дефолты для этого определения не имеют значения.

Bloomberg заявлял, что Россия находится в нескольких часах от дефолта. В ночь с 26 на 27 июня истекает период для выплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям. Агентство отметило, что официального заявления не будет, но РФ уже оспаривает неисполнение обязательств.

По данным издания, это будет первый дефолт России по внешнему долгу с 1918 года. В то время пришедшие к власти большевики отказались выплачивать долги страны.

До этого Bloomberg сообщал, что американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств РФ. По информации агентства, такое решение было принято после указания Минфина США приостановить операции в данной сфере.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

