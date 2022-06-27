Сенатор опроверг информацию о наступлении дефолта в России

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Дефолт наступил не в России, а в странах Запада, захвативших российские деньги. Об этом в беседе с RT заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Это просто смешно. Они наши деньги захватили в своих финансовых учреждениях и считают, что у нас наступил дефолт", – сказал он.

По его словам, дефолт должны объявлять те страны, которые по собственной вине не могут получить от России свои деньги.

Заявление о наступлении дефолта в России также раскритиковал зампредседателя Совфеда Константин Косачев, отметив, что сложившаяся ситуация является следствием умышленных действий отдельных сторон и не связана с неплатежеспособностью РФ.

"Речь не о дефолте нашей страны, а о рукотворном, искусственном коллапсе системы международных финансовых взаиморасчетов", – цитирует его РИА Новости.

Сенатор также отметил, что происходящее дискредитирует как надежного партнера не столько Россию, сколько ее контрагентов.

Накануне агентство Bloomberg заявило, что в ночь с 26 на 27 июня в России наступит дефолт. В это время истекает период для выплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям. Издание отмечало,что это будет первый дефолт России по внешнему долгу с 1918 года.

