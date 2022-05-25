Путин объявил об увеличении поддержки военнослужащих-женщин с детьми

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Поддержка военнослужащих-женщин должна быть увеличена вдвое, до уровня чуть больше 31 тысячи рублей, заявил Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
"Женщины-военнослужащие не входят в систему страховки, и поэтому там выплата была предусмотрена зафиксированная. Им выплачивается чуть больше 15 тысяч рублей – размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет. С 1 июля такая несправедливость должна быть устранена", – подчеркнул глава государства.
Он попросил правительство реализовать это предложение и держать его на контроле.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказывал, что в российских вооруженных силах насчитывается свыше 41 тысячи военнослужащих-женщин. Из них около 4 тысяч – офицеры, в том числе 44 полковника. Министр уточнил, что на данный момент в военных учебных заведениях обучаются почти 1 150 курсанток.
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