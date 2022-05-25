Средний размер пенсии после индексации составит 19 360 рублей – Минтруд РФ

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Средний размер пенсии после индексации на 10% составит 19 360 рублей, прибавка в среднем составит 1 760 рублей, рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Безусловно, размер прибавки будет рассчитан персонально на каждого гражданина, для каждого пенсионера", – сказал Котяков на заседании президиума Госсовета.

Ранее Владимир Путин объявил об индексации пенсий на 10% с 1 июня. По его словам, данный вопрос продолжительное время обсуждался в правительстве, вырабатывалось общее решение. Также глава государства анонсировал увеличение размера прожиточного минимума и МРОТ.

По словам главы Минтруда, благодаря индексации МРОТ зарплаты вырастут примерно у четырех миллионов россиян. Также эта мера затронет 15 миллионов граждан, которые получают выплаты, связанные с прожиточным минимумом.

