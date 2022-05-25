Путин назвал ключевым приоритетом благосостояние россиян

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Ключевым приоритетом властей является благосостояние граждан России и рост качества их жизни. Такое заявление сделал Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

"Мы всегда должны смотреть в будущее, на шаг вперед и выстраивать свою работу, опираясь на приоритеты, которые уже обозначены", – отметил президент.

Ранее Путин заявил, что для повышения доходов россиян необходимо принимать самые разные меры. Глава государства подчеркнул, что борьба с бедностью является приоритетом российских властей, который непосредственно связан с решением демографического вызова.

