Проект о реформе пенсий могут внести в ГД до конца июля – СМИ

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Разработанный Минфином РФ и Центробанком законопроект о реформе накопительных пенсий должен поступить в Госдуму в этом году. Об этом со ссылкой на главу комитета ГД по финрынку Анатолия Аксакова сообщает газета "Известия".
Законопроект предполагает налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии с банковскими вкладами.
Парламентарий не исключил, что документ будет внесен в весеннюю сессию, то есть до 31 июля. Он добавил, что концептуальных разногласий по проекту закона нет.
Глава комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в свою очередь, заявил, что окончательное решение относительно реформы пенсионных накоплений еще не принято, поскольку в прошлом созыве рабочей группе и профильным комитетам представлялись разные версии законопроектов.
Источники издания так же утверждают, что решение про проекту закона еще не принято, поэтому в текущем году реформы не будет.
Ранее сообщалось, что с 1 июня в России некоторым пенсионерам прибавят пенсию. Речь идет о тех, кто уволился с работы в феврале 2022 года. Кроме того, вступит в силу закон, согласно которому изменится порядок начисления страховой пенсии по потере кормильцы.
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