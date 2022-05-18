Некоторым россиянам могут упростить назначение доплат к пенсии

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Правительство предлагает в упрощенном порядке назначать надбавки к пенсии летчикам гражданской авиации и шахтерам. Такой законопроект депутаты рассмотрят на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 18 мая, сообщает "Парламентская газета".
Сегодня, чтобы оформить надбавку к пенсии летчикам и шахтерам, нужно сперва получить документы, которые подтверждают стаж и заработок, а потом представить их в Пенсионный фонд. Законопроект обязывает страхователей представлять в органы ПФР сведения о периодах работы сотрудников этих отраслей, дающей право на ежемесячную доплату к пенсии, а также о сумме заработка, из которого исчисляется размер ежемесячной доплаты к пенсии.
Если законодательные изменения будут приняты, работодатели начнут формировать сведения о сотрудниках и направлять их в фонд. С 1 января 2023 года информация будет использоваться для автоматического расчета доплаты.
Таким образом, летчикам и шахтерам больше не понадобится самостоятельно собирать бумаги для того, чтобы доказывать многолетний рабочий стаж. Кроме того, объем документов, необходимых для установления дополнительной выплаты этим категориям пенсионеров, предлагается сократить.
Согласно инициативе, взаимодействие территориальных органов ПФР по истребованию документов, необходимых для установления пенсии, будет проводиться непосредственно с государственными и муниципальными архивами. Это позволит значительно сократить сроки предоставления сведений, необходимых для своевременного и правильного назначения пенсий.
В конце января Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий граждан РФ выше уровня инфляции – на 8,6%. Сделать это он предложил 12 января.
Позже с аналогичной инициативой глава государства выступил в отношении военных пенсионеров.
Путин предложил проиндексировать выплаты военным
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