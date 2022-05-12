В России изменится порядок начисления некоторых пенсий с 1 июня

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С 1 июня в России некоторым пенсионерам прибавят пенсию. Об этом сообщает Life.ru. Уточняется, что прибавка положена тем, кто уволился с работы в феврале 2022 года.

Индексация пенсий неработающих россиян в феврале составила 8,6%. Летом индексация ожидает тех, кто в этот период работал. Выплаты произведут автоматически, подавать заявление не нужно.

Как рассказал юрист Александр Спиридонов, слова которого приводит издание, также в июне 2022 года планируется индексация пенсии неработающим пенсионерам, но конкретные сроки пока не установлены.

Кроме того, в июне вступит в силу закон, согласно которому изменится порядок начисления страховой пенсии по потере кормильцы. Так, совершеннолетние выпускники школ смогут получить выплаты до 1 сентября.

Если же учащийся выпускного класса собирается поступать в вуз, то ему будут доплачивать пенсию во время учебы до достижения 23-летнего возраста. При этом писать заявление не нужно, также нет необходимости в предоставлении доказательств иждивения. Необходимо учитывать, что на момент смерти кормильца дети не должны были работать.

В середине апреля Владимир Путин поручил кабмину предоставить до 20 апреля предложения о дополнительной индексации размеров пенсий, социальных выплат, зарплат государственных и муниципальных работников, а также о повышении МРОТ и величины прожиточного минимума.

