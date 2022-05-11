В РФ начались новые выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в стране стартовали новые выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет. Об этом сообщает "Интерфакс".

"В этом месяце деньги будут поступать сразу за апрель и май. В среднем размер помощи составит от 6 до 12 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка", – заявил глава кабмина.

Итоговая сумма, уточнил Мишустин, будет рассчитываться на основании конкретной семейной ситуации и составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Премьер-министр заявил, что на данный момент на рассмотрение поступили уже 2,5 миллиона заявок на 3,5 миллиона детей. Средства будут перечислять почтой или на карты родителям, которые подавали заявки через госуслуги, многофункциональные центры и Пенсионный фонд.

Отдельно Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минтруда Антону Котякову проконтролировать безошибочное предоставление выплат семьям. Он подчеркнул, что сбоев не должно быть и при отправке заявлений через госуслуги.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в повестке Владимира Путина высоко стоит вопрос об индексации пенсий и социальных выплат. Представитель Кремля подчеркнул, что еще "предстоит определить" параметры процедуры.