В РФ начались новые выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в стране стартовали новые выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет. Об этом сообщает "Интерфакс".
"В этом месяце деньги будут поступать сразу за апрель и май. В среднем размер помощи составит от 6 до 12 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка", – заявил глава кабмина.
Итоговая сумма, уточнил Мишустин, будет рассчитываться на основании конкретной семейной ситуации и составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.
Премьер-министр заявил, что на данный момент на рассмотрение поступили уже 2,5 миллиона заявок на 3,5 миллиона детей. Средства будут перечислять почтой или на карты родителям, которые подавали заявки через госуслуги, многофункциональные центры и Пенсионный фонд.
Отдельно Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минтруда Антону Котякову проконтролировать безошибочное предоставление выплат семьям. Он подчеркнул, что сбоев не должно быть и при отправке заявлений через госуслуги.
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в повестке Владимира Путина высоко стоит вопрос об индексации пенсий и социальных выплат. Представитель Кремля подчеркнул, что еще "предстоит определить" параметры процедуры.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: