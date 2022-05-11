Тема индексации пенсий и соцвыплат находится на повестке Кремля – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, вопрос об индексации пенсий и социальных выплат стоит высоко в повестке Владимира Путина.

"Сам президент говорил о том, что такая индексация прорабатывается, но параметры еще предстоит определить", – приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

В начале месяца Владимир Путин поручил кабмину предоставить до 20 апреля предложения о дополнительной индексации размеров пенсий, социальных выплат, зарплат государственных и муниципальных работников, а также о повышении МРОТ и величины прожиточного минимума.

Позднее помощник президента РФ Максим Орешкин сообщил о подготовке внеплановой индексации прожиточного минимума, МРОТ, пенсий и других социальных выплат. По его словам, Путин также принял решение о распространении выплат семьям с детьми вплоть до 16 лет.

