Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Порядок получения инвалидности изменится в России с 1 июля. Об этом сообщило министерство труда и социальной защиты РФ.

При этом до 1 июля будет действовать временный порядок получения и продления инвалидности на шесть месяцев без оформления направления на медико-социальную экспертизу.

"Вместе с тем, учитывая складывающуюся обстановку в Российской Федерации по постепенной отмене ограничительных мер, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в настоящее время дальнейшее продление временного порядка признания лица инвалидом не планируется", – говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, для получения инвалидности потребуется проходить медико-социальную экспертизу.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России пенсия по инвалидности будет назначаться автоматически. Он отметил, что граждане не будут тратить время на подачу заявлений.

