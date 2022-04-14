В ГД предложили определить ведомство для решения вопросов семьи и детства

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова предложила определить единое ведомство, которое возьмет на себя решение вопросов семьи и детства.
"Никто не говорит о создании отдельной структуры. Вопрос наделения задачами и полномочиями существующее ведомство и определение структуры ведомства, которое бы занималось семьей", – приводит слова Кузнецовой Агентство "Москва".
Она отметила, что сегодня ни один из органов исполнительной власти не уполномочен напрямую решать такие задачи, а в совокупности функционал ведомств не дает целостного формата поддержки семьи. Кузнецова призвала совместно обратиться к правительству с этим вопросом.
"Это могло бы в том числе совершенствовать работу органов опеки и попечительства, систематизировать ее, свести к минимуму ручное управление и ошибки, которые относятся к человеческому фактору на местах", – добавила Кузнецова.
Ранее Владимир Путин поручил ввести особый порядок оценки нуждаемости семей, члены которых потеряли работу после 1 марта текущего года. Аналогичные изменения, по его словам, должны быть приняты в отношении семей, чей суммарный доход существенно снизился после 1 марта.
Собянин утвердил новый порядок выплаты ежемесячных пособий на детей из нуждающихся семей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: