В ГД предложили определить ведомство для решения вопросов семьи и детства

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова предложила определить единое ведомство, которое возьмет на себя решение вопросов семьи и детства.

"Никто не говорит о создании отдельной структуры. Вопрос наделения задачами и полномочиями существующее ведомство и определение структуры ведомства, которое бы занималось семьей", – приводит слова Кузнецовой Агентство "Москва".

Она отметила, что сегодня ни один из органов исполнительной власти не уполномочен напрямую решать такие задачи, а в совокупности функционал ведомств не дает целостного формата поддержки семьи. Кузнецова призвала совместно обратиться к правительству с этим вопросом.

"Это могло бы в том числе совершенствовать работу органов опеки и попечительства, систематизировать ее, свести к минимуму ручное управление и ошибки, которые относятся к человеческому фактору на местах", – добавила Кузнецова.

Ранее Владимир Путин поручил ввести особый порядок оценки нуждаемости семей, члены которых потеряли работу после 1 марта текущего года. Аналогичные изменения, по его словам, должны быть приняты в отношении семей, чей суммарный доход существенно снизился после 1 марта.

