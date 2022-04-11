Путин поручил ввести особый порядок оценки нуждаемости семей, где есть потерявшие работу

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поручил ввести особый порядок оценки нуждаемости семей, члены которых потеряли работу после 1 марта текущего года. Текст поручения опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление до 31 декабря 2022 года особого порядка оценки нуждаемости семей, в состав которых входят граждане, потерявшие работу после 1 марта 2022 года, <...> в целях предоставления таким семьям мер социальной поддержки", – говорится в поручении.
Аналогичные законодательные изменения, по словам президента, должны быть приняты в отношении семей с детьми, чей суммарный доход существенно снизился после 1 марта.
Ранее в министерстве труда и социальной защиты РФ предложили не учитывать при заключении социального контракта доходы за 12 месяцев россиян, потерявших работу после 1 марта. Данный подход планируется применять в комплексной оценке нуждаемости при назначении выплат семьям с детьми.
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