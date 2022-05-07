Кабмин выделит 6 млрд руб на компенсации туроператорам за вывоз россиян из-за рубежа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Правительство РФ в 2022 году выделит 6 миллиардов рублей Ростуризму. Средства направят на выплату компенсаций туроператорам, занимавшимся вывозом российских туристов, застрявших за границей из-за санкций. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Выделить Ростуризму в 2022 году для предоставления субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, связанных с ограничениями, вызванными недружественными действиями отдельных иностранных государств и территорий в отношении РФ, а также российских юридических лиц и физических лиц, понесенных при выполнении мероприятий по обеспечению вывоза из иностранных государств не менее 50 тыс. туристов, находящихся в соответствии с приобретенным туристским продуктом в иностранных государствах, бюджетные ассигнования в размере до 6000000 тыс. рублей", – сказано в материалах постановления.
Отмечается, что средства будут выделены из резервного фонда правительства РФ. Контроль за осуществлением целевого использования денег поручено осуществлять Ростуризму.
Тысячи россиян застряли за границей из-за антироссийских санкций. Возвращение туристов на родину находилось на контроле у Ростуризма. В начале апреля глава ведомства Зарина Догузова сообщила, что за несколько недель удалось вернуть домой порядка 120 тысяч застрявших за рубежом россиян. Она отметила, что проблема с организованными группами полностью решена. Наиболее тяжело из-
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