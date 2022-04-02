Около 120 тысяч российских туристов вернули на родину – Ростуризм

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Порядка 12о тысяч застрявших за рубежом россиян удалось вернуть на родину за последние недели. Об этом в эфире телеканала НТВ сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"За прошедшие несколько недель домой благополучно вернулись почти 120 тысяч туристов, которые испытывали сложности с возвращением в Россию. Из них 90 тысяч – организованные туристы, которые отдыхали через туроператоров", – сказала она.
По ее словам, проблема с организованными тургруппами в настоящее время полностью решена. Наиболее тяжело из-за западных санкций против РФ ситуация складывалась с туристами в Египте, однако и с ней удалось справиться.
Что касается индивидуальных путешественников, то большинство из них тоже уже вернулись в Россию, в частности, 100 человек 2 апреля прилетели с Кубы. За рубежом остаются единицы, при этом Ростуризм, Росавиация и авиакомпании делают все возможное для их возвращения, заключила Догузова.
Ранее глава Ростуризма рассказала, что поездки в страны, туры в которые отменены из-за отсутствия взаимного авиасообщения, закрытого воздушного пространства и другим причинам, вряд ли будут возможны в ближайшее время. В связи с этим она пояснила, что если оплаченная поездка за рубеж не может состояться, то туристы могут перенести путешествие на другие даты, изменить направление или оформить возврат средств.
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