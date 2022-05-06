В ГД рассказали, как пройдет внеплановая индексация пенсий

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов рассказал Москве 24, что российское правительство самостоятельно ведет работу над внеплановой индексацией социальных выплат и пенсий. Вносить дополнительные документы на одобрение в нижнюю палату парламента не будут.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что индексация пенсий, соцвыплат и МРОТ обсуждается на уровне от 8 до 10%. Когда решение будет принято, ее проведут автоматически, то есть гражданам не придется писать никаких заявлений.

27 апреля президент РФ, выступая на заседании Совета законодателей, сказал, что правительство примет решение об индексации в ближайшее время, напомнил Нилов.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов У правительства есть сейчас временное право делать это самостоятельно. Президент поручение дал. Госдума наделила правительство законодательно правом самостоятельно этот вопрос решать. Поэтому как только правительство рассчитает, Минфин определит источник финансирования, то индексация, соответственно, должна будет проведена.

"Вы сами видели, как цены прыгали, увеличивались в два – два с половиной раза, а потом опускались обратно. Поэтому необходимо, на мой взгляд, определить коэффициент реальной инфляции на продукты первой необходимости, на товары первый необходимости, на лекарства и исходя из этого проиндексировать пенсии. То же самое касается всех пособий. Увеличить МРОТ", – подчеркнул депутат.

Ранее Владимир Путин дал кабмину поручение до 20 апреля предоставить предложения о дополнительной индексации пенсий, соцвыплат и зарплат бюджетников. То же самое касается величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

