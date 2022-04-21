Юрист пояснил, как пенсионеру получить дополнительные деньги от государства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пенсионеры могут получить дополнительные выплаты и доплаты от государства. Они бывают разовые или ежемесячные, а также федерального и регионального уровня, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на профессора кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлию Финогенову.
Эксперт уточнила, что федеральными льготниками являются ветераны Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие от радиации, инвалиды с детства, кавалеры различных орденов, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и еще некоторые категории россиян.
"Размер их ежемесячных денежных выплат варьируется в зависимости от закона, регулирующего их назначение. Так, в ФЗ "О ветеранах" прописаны как выплаты участникам ВОВ (4746,28 рубля в месяц с 01.02.22), так и, например, выплаты членам семей военнослужащих, работников органов внутренних дел, пожарных и приравненных к ним категориям, погибших при исполнении (1899,73 рубля в месяц)", – пояснила юрист.
Местные выплаты, по словам Финогеновой, положены ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным, пострадавшим от репрессий. В данном случае размер зависит от места, где живет гражданин. Кроме того, можно получить выплаты, монетизировав часть положенных льгот.
Ранее стало известно, что с 1 мая пенсии повысят переставшим работать пенсионерам, членам летного экипажа, шахтерам и гражданам, достигшим 80 лет.
Также до этого сообщалось, что ко Дню Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат материальную поддержку в размере 10 тысяч рублей. Для ее начисления не требуется предоставлять никаких дополнительных документов.
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