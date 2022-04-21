Песков прокомментировал идею ежеквартальной индексации МРОТ и соцвыплат

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Тема индексации различных соцвыплат важна для Владимира Путина, поэтому он держит ее контроле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России опубликовала на своем сайте обращение генсовета объединения к Путину, в котором предлагается ввести практику ежеквартального пересмотра размеров МРОТ и ключевых социальных пособий.

"Сейчас я не могу сказать о какой-то реакции (Путина. – Прим. ред.), это, что называется, новые вводные", – цитирует Пескова РИА Новости.

При этом представитель Кремля отметил, что вопрос периодичности индексаций является сложным, им должно заниматься российское правительство.

В начале месяца Владимир Путин поручил кабмину предоставить до 20 апреля предложения о дополнительной индексации размеров пенсий, социальных выплат, зарплат государственных и муниципальных работников, а также о повышении минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума.