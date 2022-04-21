Минтруд РФ компенсирует работодателям оплату временной занятости в условиях санкций

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Министерство труда и социальной защиты России компенсирует работодателям расходы на частичную оплату труда при временной нетрудоспособности из расчета одного МРОТ на сотрудника. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.
"В рамках мероприятия предусматривается компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, и материально-техническое обеспечение работ. Размер выплаты на одного работника в месяц – один МРОТ, увеличенный на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент", – приводит материал ведомства ТАСС.
В документе подчеркивается, что это позволит сохранить занятость на период адаптации предприятий к новым производственным и логистическим условиям и поддержит доходы граждан.
Ранее Сергей Собянин заявил, что около 200 тысяч человек в Москве могут потерять работу из-за ухода иностранных компаний с российского рынка. Власти Москвы утвердили программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения. На ее реализацию выделят 3,36 миллиарда рублей с учетом субсидии из федерального бюджета. Новая программа позволит облегчить трансфер людей со старого места работы на новое, подчеркнул Собянин.
Согласно программе, привлеченные к временным работам сотрудники предприятий получат как компенсацию за вынужденный простой (за счет работодателя), так и дополнительные выплаты из бюджета Москвы.
По информации министерства труда и социальной защиты РФ, в России уже стартовал прием заявок на переобучение для потерявших работу и находящихся под риском увольнения граждан. Переподготовка будет проходить по актуальным на локальных рынках труда специальностям, причем работникам предложат заключить соглашение с будущим работодателем и образовательной организацией.
Собянин заявил, что ситуация с занятостью в столице находится под контролем
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