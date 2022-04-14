Собянин утвердил программу поддержки находящихся под риском увольнения работников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин утвердил программу временных работ и переобучения для работников, находящихся под риском увольнения. Ее осуществление является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.

"На ее (программы. – Прим. ред.) реализацию с учетом трансфертов из федерального бюджета будет выделено 3,36 миллиарда рублей", – рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Согласно программе, привлеченные к временным работам сотрудники предприятий получат как компенсацию за вынужденный простой (за счет работодателя), так и дополнительные выплаты из бюджета Москвы. Для уволенных сотрудников на время поиска новой работы предлагаются общественные работы в центрах "Мои документы", летних павильонах "Здоровая Москва" и других городских организациях.

Помимо этого, вводятся субсидии на адаптацию работников к новому рабочему месту для предприятий и организаций, который проводят массовый перевод сотрудников структур, приостановивших свою деятельность. Обучение принятого персонала допускается либо в профильных образовательных учреждениях, либо в корпоративных университетах.

По предварительным прогнозам, помощь в трудоустройстве получат более 58 тысяч работников предприятий, приостановивших свою деятельность. Ожидается, что переобучение затронет примерно 12,5 тысячи сотрудников, еще 39 тысяч привлекут на временные и общественные работы.

По информации министерства труда и социальной защиты РФ, в России уже стартовал прием заявок на переобучение для потерявших работу и находящихся под риском увольнения граждан. Переподготовка будет проходить по актуальным на локальных рынках труда специальностям, причем работникам предложат заключить соглашение с будущим работодателем и образовательной организацией.