Начался прием заявок на переобучение от находящихся под риском увольнения – Минтруд РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России стартовал прием заявок на переобучение для потерявших работу и находящихся под риском увольнения граждан. Об этом сообщается на сайте Минтруда РФ.

"Теперь граждане, которые потеряли работу или находятся под риском увольнения, смогут присоединиться к программе бесплатного переобучения нацпроекта "Демография". Подать заявку можно на портале "Работа России", – отмечается в сообщении.

В министерстве труда и соцзащиты уточнили, что обучение будет проходить по актуальным на локальных рынках труда специальностям. В начале обучения работник заключает соглашение с будущим работодателем и образовательной организацией, если собирается работать по найму.

Кроме того, если гражданин захочет открыть свое дело, он может заключить договор только с образовательной организацией. Всего для соискателей представлено более 24 тысяч образовательных программ. Длительность курсов составляет от 3 недель до 3 месяцев.

"С учетом того, что при старте обучения заключается договор с будущим работодателем, программа обеспечит гражданам, которые сегодня находятся под риском увольнения, максимально оперативный переход с работы на работу", – заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Обучение в рамках национального проекта "Демография" проводится бесплатно. Программы отобраны тремя федеральными операторами – агентством "Ворлдскиллс Россия", Томским Государственным Университетом и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва готова предложить свыше 300 тысяч вакансий сотрудникам компаний, приостановивших свою деятельность из-за западных санкций. Мэр напомнил, что в городе около 200 тысяч работающих оказались в зоне риска из-за того, что ряд компаний заявили о приостановке деятельности.