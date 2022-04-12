Начался прием заявок на переобучение от находящихся под риском увольнения – Минтруд РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В России стартовал прием заявок на переобучение для потерявших работу и находящихся под риском увольнения граждан. Об этом сообщается на сайте Минтруда РФ.
"Теперь граждане, которые потеряли работу или находятся под риском увольнения, смогут присоединиться к программе бесплатного переобучения нацпроекта "Демография". Подать заявку можно на портале "Работа России", – отмечается в сообщении.
В министерстве труда и соцзащиты уточнили, что обучение будет проходить по актуальным на локальных рынках труда специальностям. В начале обучения работник заключает соглашение с будущим работодателем и образовательной организацией, если собирается работать по найму.
Кроме того, если гражданин захочет открыть свое дело, он может заключить договор только с образовательной организацией. Всего для соискателей представлено более 24 тысяч образовательных программ. Длительность курсов составляет от 3 недель до 3 месяцев.
"С учетом того, что при старте обучения заключается договор с будущим работодателем, программа обеспечит гражданам, которые сегодня находятся под риском увольнения, максимально оперативный переход с работы на работу", – заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Обучение в рамках национального проекта "Демография" проводится бесплатно. Программы отобраны тремя федеральными операторами – агентством "Ворлдскиллс Россия", Томским Государственным Университетом и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва готова предложить свыше 300 тысяч вакансий сотрудникам компаний, приостановивших свою деятельность из-за западных санкций. Мэр напомнил, что в городе около 200 тысяч работающих оказались в зоне риска из-за того, что ряд компаний заявили о приостановке деятельности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: