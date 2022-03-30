Аналитик отметил спрос на экономистов и сотрудников в сфере IT

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Спрос на IT-аналитиков, экономистов и системных администраторов на рынке труда в марте вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошедших двух лет, сообщил RT руководитель дирекции сервисов на основе данных Университета 2035 Андрей Комиссаров. В то же время спрос на торговых представителей и дизайнеров упал почти на 30%.
Количество вакансий на рынке труда для IT-аналитиков выросло на 20%. Чуть меньше вырос спрос на экономистов и системных администраторов. На 15% увеличилось количество вакансий для разработчиков и инженеров. Также наблюдается востребованность в преподавателях и техниках.
Есть на рынке спрос на тестировщиков и аналитиков, но вакансий для торговых представителей и дизайнеров/верстальщиков стало гораздо меньше. По словам Комиссарова, по этим профессиям наблюдается падение спроса на кадры в районе 30%.
Кроме того, почти на 20% уменьшилось число вакансий для HR-специалистов, маркетологов, специалистов SEO и SMM, а также менеджеров по продажам. На 10% упал спрос на менеджеров проектов, директоров, помощников руководителя, консультантов, бухгалтеров и администраторов.
"В настоящее время мы видим только быструю, непосредственную реакцию рынка труда на происходящие события. Но с высокой долей вероятности более медленная, постепенная реакция, вызванная активным переходом на импортозамещение, внесет еще более весомые коррективы в востребованные профессии на рынке", – считает эксперт.
Ранее Сергей Собянин открыл кадровый центр для трудоустройства работников иностранных компаний во флагманском центре "Моя работа" на улице Куусинена. По словам градоначальника, уровень безработицы в Москве сейчас находится на исторически минимальном показателе.
Однако город может столкнуться с новыми проблемами, особенно это касается компаний с иностранными участниками. В основном речь идет о хорошо квалифицируемых и оплачиваемых работниках, которые будут востребованы на других предприятиях Москвы.
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