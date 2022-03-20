Мишустин распорядился предоставить субсидии компаниям, берущим на работу молодежь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее предоставлять субсидии компаниям, которые возьмут на работу молодежь до 30 лет, сообщает РИА Новости.
Речь идет о трудоустройстве отдельных категорий граждан, в числе которых выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей.
Субсидия будет равняться трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца и третий – через полгода.
Чтобы получить господдержку, работодателю надо обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно через личный кабинет на портале "Работа России". Затем нужно будет направить заявление в Фонд социального страхования. Сделать это также можно дистанционно.
Решение правительства поддержит работодателей, а также поможет молодежи быстрее найти работу. Программу субсидирования найма запустили в марте 2021 года. В рамках этой меры поддержки занятости работодатели получали субсидии за трудоустройство безработных и выпускников 2020 года.
Российское правительство направит свыше 39 миллиардов рублей на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях санкций Запада.
Свыше 25,5 миллиарда рублей направят на создание в регионах временных рабочих мест для россиян, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для зарегистрированных на бирже труда граждан. Такую помощь смогут получить 400 тысяч россиян.
Более 7 миллиардов рублей направят на реализацию региональных программ. Еще около 6 миллиардов рублей направят на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов.
В службе занятости Москвы доступно более 400 тысяч вакансий
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