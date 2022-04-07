Эксперт рынка труда рассказал о наиболее частых ошибках при составлении резюме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Нередко соискатели допускают ряд ошибок при составлении резюме. О наиболее частых рассказал гендиректор агентства по работе с брендом работодателя Changellenge Андрей Алясов, сообщает "Вечерняя Москва".

"Часто люди пишут: "Я великолепный коммуникатор" или "Я хороший аналитик". Этого не надо показывать: из резюме и так должно быть понятно, что вы хороший коммуникатор и аналитик благодаря вашему опыту", – подчеркнул эксперт рынка труда.

Еще одной ошибкой будет ситуация, при которой потенциальный претендент слишком подробно или, наоборот, слишком плохо рассказывает о прежнем месте работы, если речь идет о неизвестном учреждении.

Также, по мнению Алясова, стоит потратить больше времени на структурирование резюме. А вот красивое оформление обязательным критерием не является вовсе. Исключением будут позиции дизайнера: соискателям на эту должность имеет смысл потрудиться и над красотой резюме.

Ранее HR-директор сервиса "Работа.ру" Юлия Санина дала советы по поиску подработки. Во-первых, необходимо определиться со сферой подработки и понять, не будет ли дополнительная работа вредить основной занятости. Кроме того, резюме нужно обновлять минимум раз в год, перечислив в нем умения и обязанности на прошлом месте работы, а также свои достижения, даже если они незначительны.