Работодатели не могут отказать гражданам РФ в трудоустройстве из-за отсутствия регистрации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Работодатель не может отказать гражданину РФ в трудоустройстве из-за отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания. Об этом сообщается в телеграм-канале Минтруда России.
В ведомстве пояснили, что Трудовым кодексом утвержден перечень документов, которые необходимо предоставлять при официальном трудоустройстве. Речь идет о таких документах как паспорт, трудовая книжка, СНИЛС, документ об образовании и документ воинского учета (при необходимости).
В ряде случаев работодатель может запросить дополнительные документы. Однако это должно быть предусмотрено законом.
"Таким образом, работодатель обязан заключить трудовой договор с соискателем без регистрации по месту жительства, пребывания или по месту нахождения, если его удовлетворяют деловые качества будущего работника", – заключили в Минтруде.
Соискателям, столкнувшимся с отказом в трудоустройстве из-за отсутствия регистрации, советуют обратиться на горячую линию Роструда по номеру 8-800-707-88-41.
Ранее в Минтруде прокомментировали сообщения о массовых сокращениях на рынке труда. По данным ведомства, лишь 14 тысяч работников по всей стране находятся в неоплачиваемом отпуске. При этом работодатели уведомили о планируемом сокращении 50 тысяч сотрудников, однако в правительстве уже прорабатывают необходимые меры поддержки, которые позволят рынку труда перестроиться под новую реальность.
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