В РФ предложили ввести сокращенную рабочую неделю для сохранения занятости

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Замглавы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков считает возможным вернуться к вопросу о сокращении рабочей недели. По его мнению, такая мера будет способствовать сохранению рабочих мест на рынке труда.
"Здесь ситуация следующая – сократившееся количество рабочих мест, на них претендует большее количество людей. Возможно, имеет смысл сократить продолжительность нормального рабочего времени для того, чтобы разделить эту ставку без потери заработной платы между несколькими работниками", – приводит слова Шершукова ТАСС.
В то же время он подчеркнул, что данная тема должна пройти процесс обсуждения. По мнению замглавы ФНПР, мера может быть введена в системообразующих отраслях экономики.
Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что большинство компаний из-за ухода зарубежных организаций перенастраивают свои процессы и логистику. По этой причине часть сотрудников выведены в простой, однако массовых увольнений не планируется.
Министр также рассказал, что ведомство готовит предложения по увеличению МРОТ и прожиточного минимума. Котяков напомнил, что ранее Владимир Путин поручил правительству сформировать предложения по индексации, так как темпы инфляции превышают те, которые планировались в начале года.
Массовых сокращений в компаниях не планируется – Минтруд РФ
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