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29 марта, 08:00

общество

Минтруд РФ готовит предложения по увеличению МРОТ и прожиточного минимума

Минтруд РФ готовит предложения по увеличению МРОТ и прожиточного минимума

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Минтруд РФ готовит предложения по увеличению МРОТ и прожиточного минимума. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков.

Он напомнил, что Владимир Путин ранее поручил правительству сформировать предложения по индексации, так как темпы инфляции превышают те, которые планировались в начале года.

Также в Минтруде ранее сообщили, что с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 8,6%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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