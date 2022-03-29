Минтруд РФ готовит предложения по увеличению МРОТ и прожиточного минимума. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков.

Он напомнил, что Владимир Путин ранее поручил правительству сформировать предложения по индексации, так как темпы инфляции превышают те, которые планировались в начале года.

Также в Минтруде ранее сообщили, что с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 8,6%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.