Столичных мотоциклистов призвали не торопиться с открытием сезона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московских мотоциклистов призвали не торопиться с открытием сезона из-за перепадов температуры воздуха. Об этом говорится в сообщении Госавтоинспекции столицы в телеграм-канале.
Уточняется, что в столичном регионе в утренние и вечерние часы сохраняется риск образования гололедицы.
"Перепад температур, а также забытые навыки управления могут спровоцировать дорожные происшествия. Мы настоятельно рекомендуем не торопиться с открытием мотоциклетного сезона", – говорится в сообщении.
В ГИБДД напомнили, что с начала этого года было зафиксировано 9 ДТП с участием мотоциклистов, в которых пострадали 9 человек.
Также в городе зарегистрировано 10 аварий с материальным ущербом, почти 150 административных правонарушений, допущенных водителями мототранспорта.
"Вина мотоциклистов усматривается в 50% дорожных аварий. Чаще всего ДТП с участием мототранспорта происходили по причине несоблюдения очередности проезда", – говорится в сообщении ГИБДД.
Ранее столичных автомобилистов призвали пока не менять зимнюю резину на летнюю. В Дептрансе отметили, что нужно дождаться наступления устойчивых плюсовых температур в ночное время.
Специалисты подчеркнули, что менять резину при перепаде температур с отрицательных до положительных значений в ночные и утренние часы небезопасно. Водителям посоветовали дождаться, когда на улице будет стабильно выше 7 градусов тепла.
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