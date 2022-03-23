Столичных мотоциклистов призвали не торопиться с открытием сезона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московских мотоциклистов призвали не торопиться с открытием сезона из-за перепадов температуры воздуха. Об этом говорится в сообщении Госавтоинспекции столицы в телеграм-канале.

Уточняется, что в столичном регионе в утренние и вечерние часы сохраняется риск образования гололедицы.

"Перепад температур, а также забытые навыки управления могут спровоцировать дорожные происшествия. Мы настоятельно рекомендуем не торопиться с открытием мотоциклетного сезона", – говорится в сообщении.

В ГИБДД напомнили, что с начала этого года было зафиксировано 9 ДТП с участием мотоциклистов, в которых пострадали 9 человек.

Также в городе зарегистрировано 10 аварий с материальным ущербом, почти 150 административных правонарушений, допущенных водителями мототранспорта.

"Вина мотоциклистов усматривается в 50% дорожных аварий. Чаще всего ДТП с участием мототранспорта происходили по причине несоблюдения очередности проезда", – говорится в сообщении ГИБДД.

Ранее столичных автомобилистов призвали пока не менять зимнюю резину на летнюю. В Дептрансе отметили, что нужно дождаться наступления устойчивых плюсовых температур в ночное время.

Специалисты подчеркнули, что менять резину при перепаде температур с отрицательных до положительных значений в ночные и утренние часы небезопасно. Водителям посоветовали дождаться, когда на улице будет стабильно выше 7 градусов тепла.