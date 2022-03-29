Вирусолог ожидает всплеска заболеваемости "Стелс-Омикроном" в России в течение месяца

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Всплеск заболеваемости штаммом коронавируса "Стелс-Омикрон" в России может произойти в течение 2–4 недель, сообщил Агентству "Москва" доктор биологических наук Александр Чепурнов.
"Сложно это даже называть волной – это будет как бы дополнительным всплеском. С какой силой будет всплеск – я не знаю, но таких высоких цифр, как у "Омикрона", не будет", – считает специалист.
Он напомнил, что в вопросе защиты от тяжелого течения коронавируса ключевую роль играет вакцинация. Причем Чепурнов подчеркнул, что прививка не защищает от заболевания, она защищает от его тяжелого течения.
По его словам, вакцинация снижает летальность почти в 10 раз.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил о возможном всплеске "Стелс-Омикрона". Специалист отметил, что в данный момент наблюдается снижение уровня заболеваемости, однако баланс контагиозности вируса и противоэпидемических мер очень хрупкий и может быть нарушен.
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