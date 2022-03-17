Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

17:00

Главная / Новости /

Инфекционист рассказал, по кому сильнее всего ударит "сын" штамма "Омикрон"

"С летальным исходом": по кому сильнее всего ударит "сын" штамма "Омикрон"
обществоэксклюзив

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал Москве 24, что "сын" "Омикрона", известный как "Стелс-Омикрон", или BA.2, может больше всего ударить по тем, у кого не сформировался или уже угас иммунитет к COVID-19.

По словам специалиста, этот подвид коронавируса маскируется под другие инфекционные заболевания.

"Поражаются абсолютно все внутренние системы, начиная от верхних дыхательных путей и заканчивая кишечником, сердечно-сосудистой системой, центральной нервной системой, страдает и кровь", – объясняет Тимаков.

Эксперт предупреждает, что течение болезни зависит от наличия или отсутствия иммунитета. "Если иммунитета нет, течение такое же, как при любом коронавирусе, может быть и с летальным исходом", – подчеркнул врач.

BA.2 бьет по всем, у кого нет иммунитета, у кого иммунитет не сформировался, и по тем, у кого иммунитет уже угас. Это люди, которые болели или делали вакцинацию более полугода назад, люди с хроническими заболеваниями, пациенты старше 60-летнего возраста и люди с иммунодефицитными состояниями.
Евгений Тимаков
врач-инфекционист

Инфекционист добавляет, что для этих групп опасен не только "сын" "Омикрона", но и другие штаммы коронавируса.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков не исключил в ближайший месяц вспышку заболеваемости "Стелс-Омикроном" в России. Эксперт напомнил, что BA.2 представляет собой более заразную версию "Омикрона". При этом Крючков предположил, что рост заболеваемости этим подвидом коронавируса окажется не таким сильным в связи с приближающимся летним сезоном.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать