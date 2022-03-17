Инфекционист рассказал, по кому сильнее всего ударит "сын" штамма "Омикрон"

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал Москве 24, что "сын" "Омикрона", известный как "Стелс-Омикрон", или BA.2, может больше всего ударить по тем, у кого не сформировался или уже угас иммунитет к COVID-19.

По словам специалиста, этот подвид коронавируса маскируется под другие инфекционные заболевания.

"Поражаются абсолютно все внутренние системы, начиная от верхних дыхательных путей и заканчивая кишечником, сердечно-сосудистой системой, центральной нервной системой, страдает и кровь", – объясняет Тимаков.

Эксперт предупреждает, что течение болезни зависит от наличия или отсутствия иммунитета. "Если иммунитета нет, течение такое же, как при любом коронавирусе, может быть и с летальным исходом", – подчеркнул врач.





Евгений Тимаков врач-инфекционист BA.2 бьет по всем, у кого нет иммунитета, у кого иммунитет не сформировался, и по тем, у кого иммунитет уже угас. Это люди, которые болели или делали вакцинацию более полугода назад, люди с хроническими заболеваниями, пациенты старше 60-летнего возраста и люди с иммунодефицитными состояниями.

Инфекционист добавляет, что для этих групп опасен не только "сын" "Омикрона", но и другие штаммы коронавируса.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков не исключил в ближайший месяц вспышку заболеваемости "Стелс-Омикроном" в России. Эксперт напомнил, что BA.2 представляет собой более заразную версию "Омикрона". При этом Крючков предположил, что рост заболеваемости этим подвидом коронавируса окажется не таким сильным в связи с приближающимся летним сезоном.

