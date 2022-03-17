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Врач рассказал, кто может не среагировать на прививку от COVID-19

Иммунные "неответчики": кто может не среагировать на прививку от COVID-19
обществоэксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал Москве 24, что иммунитет пожилых людей, а также пациентов с иммунодефицитом и онкологией не всегда реагирует на прививку от коронавируса. Тем не менее этим группам все равно нужно проходить вакцинацию.

Ранее иммунолог Николай Крючков предупредил о постепенном снижении коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ. По подсчетам эксперта, сейчас соответствующий показатель опустился до отметки чуть более 53%. При этом еще месяц назад он был свыше 60%, указал специалист.

По словам Водовозова, не допустить снижения коллективного иммунитета в России поможет своевременная вакцинация. "Никаких других вариантов нет. Просто болезнь, к огромному сожалению, не оставляет надежного иммунитета", – подчеркнул эксперт.

Если человек перенес COVID-19, прививаться можно через полгода после выздоровления, говорит врач. Тот же срок действует и для тех, кто прошел вакцинацию: посетить прививочный кабинет им также нужно через 6 месяцев, добавляет Водовозов.

"Когда спрашивают, нужно ли делать вторую, третью, четвертую, пятую ревакцинацию, я отвечаю – да. На сегодня мы пока что не можем справиться с коронавирусом, и поэтому, видимо, каждые полгода нам нужно обновлять нашу иммунную защиту", – объясняет терапевт.

Вместе с тем некоторые категории людей могут с первого раза не среагировать на прививку, поэтому необходимо наблюдать, сколько антител у них выработалось в результате вакцинации, продолжает Водовозов.

Где-то примерно после 50 лет иммунитет постепенно начинает сдавать в принципе, как и все остальные органы и системы. Поэтому люди 60+ во всем мире считаются группой риска, поскольку некоторые из них могут не ответить на вакцину. Это так называемые неответчики. То есть им ввели дозу, даже две, а у них уровень антител практически не изменился.
Алексей Водовозов
врач-терапевт

"Таким людям просто показана ревакцинация, потому что, по тем данным, которые у нас сегодня есть, мы видим, что даже неответчики на 3–4 дозу отвечают довольно неплохо. Это может быть связано именно с особенностями функционирования иммунитета в этой возрастной группе. То есть ему нужно несколько раз дать этот самый обучающий материал, прежде чем он сообразит, что нужно на него среагировать", – говорит специалист.

Определить, когда именно нужно вакцинироваться этим людям снова, должен врач, рекомендует Водовозов. Кроме того, в группе риска находятся граждане с иммунодефицитом и те, кто принимает влияющие на иммунитет препараты, например онкопациенты, указал терапевт.

"Это могут быть и люди с системными заболеваниями, которые принимают кортикостероиды и прочие препараты, гасящие гипериммунную реакцию. Получается, что у них иммунитет просто не сможет среагировать на этот обучающий материал по причине того, что он задавлен препаратами", – считает специалист.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил, что заболевание "Омикроном" не защищает от "Стелс-Омикрона". По его словам, значительно меньшие риски заразиться имеют граждане, прошедшие вакцинацию и ревакцинацию против COVID-19. Это подтверждают имеющиеся сегодня научные и клинические данные, подчеркнул глава ведомства.

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